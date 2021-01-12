Три афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии
ГУ МЧС по Иркутской области заявило, что после землетрясения на границе России и Монголии было зафиксировано три афтершока (повторных толчка). Землетрясение магнитудой 8,7 балла зафиксировали 12 января в 00:32 мск.
Эпицентр располагался в Монголии в 34 км от населенного пункта Турт.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине 10 км.
Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал карту эпицентра землетрясения. Энергетический класс землетрясения — 15.2. Интенсивность в Иркутске оценивается в 5 баллов.
Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева в свою очередь сообщила «РИА Новости» о четырех афтершоках интенсивностью не более 2 баллов, которые ощущались в Иркутске. По ее словам, приборы показывают больше толчков. При этом, как отмечают специалисты, такая афтершоковая активность является типичной.
Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Разрушений после землетрясения не зафиксировано.