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Три афтершока зафиксировали после землетрясения в Монголии

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ГУ МЧС по Иркутской области заявило, что после землетрясения на границе России и Монголии было зафиксировано три афтершока (повторных толчка). Землетрясение магнитудой 8,7 балла зафиксировали 12 января в 00:32 мск.

Эпицентр располагался в Монголии в 34 км от населенного пункта Турт.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил магнитуду землетрясения в 6,5. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 277 км к юго-западу от Ангарска. Очаг залегал на глубине 10 км.

Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН опубликовал карту эпицентра землетрясения. Энергетический класс землетрясения — 15.2. Интенсивность в Иркутске оценивается в 5 баллов.

Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева в свою очередь сообщила «РИА Новости» о четырех афтершоках интенсивностью не более 2 баллов, которые ощущались в Иркутске. По ее словам, приборы показывают больше толчков. При этом, как отмечают специалисты, такая афтершоковая активность является типичной.

Как сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Разрушений после землетрясения не зафиксировано.

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