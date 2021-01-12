Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в жилом доме в Екатеринбурге
Происшествия
Землетрясение на границе России и Монголии ощутили в Иркутске
Мир
Двоих сотрудников полиции Капитолия отстранили после беспорядков
Мир
Президент Португалии заразился коронавирусом
Мир
И.о. министра внутренней безопасности США подал в отставку
Мир
Акции Twitter подешевели после блокировки аккаунта Трампа
Политика
Минстрой внес законопроект о типовом строительстве
Интернет
В Facebook появилась должность вице-президента по гражданским правам
Мир
В американском зоопарке у горилл выявили коронавирус

Президент Португалии заразился коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тест на коронавирус президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза показал положительный результат, при этом симптомов заболевания у него нет. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник 11 января.

Прививка от сомнений: Европа начала вакцинацию против COVID-19
Первыми получателями препарата стали медики, пожилые люди и политики

Отмечается, что тест, сделанный накануне, был отрицательным, тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными

Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.

В Португалии 24 января должны состояться президентские выборы, на которых Соуза, которому недавно исполнилось 72 года, собирается вновь баллотироваться.

Ранее, 6 января, стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.

С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тыс. случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020