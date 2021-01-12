Президент Португалии заразился коронавирусом

Тест на коронавирус президента Португалии Марселу Ребелу ди Соуза показал положительный результат, при этом симптомов заболевания у него нет. Об этом сообщается на сайте главы государства в понедельник 11 января.

Отмечается, что тест, сделанный накануне, был отрицательным, тест на антитела также отрицательный, однако результаты еще одного сданного теста ПЦР оказались положительными

Все намеченные на ближайшие дни мероприятия с его участием отменены.

В Португалии 24 января должны состояться президентские выборы, на которых Соуза, которому недавно исполнилось 72 года, собирается вновь баллотироваться.

Ранее, 6 января, стало известно, что Соуза контактировал с человеком, у которого была выявлена коронавирусная инфекция, после этого он ушел на карантин, однако почти сразу от него отказался, поскольку сданный тест ПЦР был отрицательным.

С начала эпидемии в Португалии выявлены 490 тыс. случаев, из которых активными остаются почти 110 тысяч, 7,9 тысячи человек скончались. В стране действует чрезвычайное положение и введены значительные ограничения, в том числе комендантский час на большей части территории.