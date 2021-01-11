Подрядчика по отлову бездомных животных выберут в Хабаровске

В Хабаровске завершается открытый конкурс по поиску подрядчика для работы с бродячими животными. По словам главного специалиста городского управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда Анастасии Кучмежак, торги, проходившие в начале прошлого года, несколько раз завершались без единого участника.

«Краевая субвенция на осуществление этой деятельности на 2021 год составляет немногим более 7 млн рублей. Эта сумма позволит провести все процедуры, требуемые законодательством, для 709 животных. К сожалению, конкуренции в этой сфере нет. Фактически работает один предприниматель», — сказала она.

До 20 февраля 2021 года отлавливать бесхозных собак в краевой столице будет ИП Лемихова: между городской администрацией и предпринимателем заключен временный контракт на поимку и содержание 62 животных на сумму в 600 тыс. рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации Хабаровска.