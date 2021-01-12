В 2020-м больные диабетом получили тест-полосок в пять раз меньше нормы

Ни один регион не выполняет нормативы клинических рекомендаций в обеспечении больных диабетом 1 типа диагностическими средствами: в нужном объеме тест-полоски для измерения глюкозы в крови не получают в России ни взрослые, ни дети. Причем проблема актуальна для всех регионов. К такому выводу пришли специалисты секции «Медицина и фармацевтика» Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере, проанализировав данные Росздравнадзора за 10 месяцев 2020 года.

В «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России подсчитали, что российским детям с сахарным диабетом 1 типа необходимо 137 млн тест-полосок в год, взрослым — 436 млн. При этом, по предварительным оценкам специалистов секции «Медицина и фармацевтика», в 2020 году объем выданных тест-полосок составил только 32% (44 млн) для детей и 20% (88 млн) для взрослых, рассказали «Известиям» в совете.

В медицинском центре отметили, что для исправления ситуации требуется дополнительно выделить порядка 5 млрд рублей и ускорить разработку федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом.

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Черная полоска: во всех регионах не хватает тестов для диабетиков