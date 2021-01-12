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Названы лучшие способы инвестировать во время пандемии

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Наибольшую доходность розничным инвесторам в 2020 году принесли биткойн, золото и акции зарубежных компаний. Об этом говорится в рейтинге международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

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Так, приобретя криптовалюту на 100 тыс. рублей в первые дни января 2020-го, к концу декабря можно было получить 354 тыс. рублей или 354% прибыли. Прилично заработали и консерваторы, предпочитающие золото — 43 тыс. рублей или 43%. Чуть меньше принесли вложения в иностранные акции — инвестировав 100 тыс. рублей, россияне могли получить 41 тыс. или 41% прибыли.

Кроме того, хорошему доходу могли порадоваться и держатели наличных сбережений в валюте — тот, кто в начале года купил евро, к его завершению за счет разницы курсов получил 32 тыс. (32%) прибыли. А приобретение долларов на ту же сумму принесло 19,9 тыс. рублей или 19,9%. Причем увеличить эту доходность можно было, положив средства на депозит в банке: по подсчетам аналитиков, по вкладам в долларах дополнительная прибыль составила 2,37 тыс. рублей (2,3%), а по депозитам в евро — 250 рублей (0,2%).

При этом наименее выгодным в 2020 году оказался самый консервативный и одновременно самый популярный у россиян способ сбережения средств — рублевый депозит. В первом квартале, то есть еще до снижения ставок в разгар пандемии, доходность этого инструмента на срок от одного года в крупнейших банках доходила до 7,3%. Таким образом, положив в банк 100 тыс. рублей в начале года под такой процент, к его завершению можно было получить номинальный доход около 7,3 тыс. рублей. Впрочем, в дальнейшем, вслед за снижением ключевой ставки, средний процент по вкладам упал до 4,46%.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Вложение и вычитание: какие инвестиции стали самыми выгодными в 2020-м

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