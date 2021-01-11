Впервые за 50 лет Земля ускорила вращение

Земля ускорила вращение впервые за 50 лет. Специалисты выяснили, что самые короткие сутки были зафиксированы 19 июля 2020 года. Оборот планеты вокруг своей оси оказался на 1,46 миллисекунды короче 24 часов, передает телеканал «Известия». Согласно 50 годам наблюдений, Земля хоть немного, но замедляла свое вращение. Причины перемен изучают ученые. На вращение планеты влияет множество факторов, от притяжения Луны до количества выпавшего снега.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.