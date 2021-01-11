Глава Ставрополья назвал главной задачей правительства выполнение нацпроектов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал главной задачей правительства региона выполнение нацпроектов. Приоритеты работы кабмина он обозначил в ходе оперативного совещания.

«Это является первостепенной задачей для правительства края. Необходимо обеспечить стопроцентное выполнение составленных планов», — цитирует Владимирова NewsTracker.

В числе приоритетов также находятся модернизация первичного звена здравоохранения и программа по улучшению водоснабжения. Глава региона поручил проанализировать все объекты водоснабжения и сформировать единый график их ввода в эксплуатацию.

Важными задачами правительства также являются программа развития Кавминвод, программа «Дети Ставрополья», реализация местных инициатив, переселение из аварийного жилья, замена лифтов, капремонт домов и др.