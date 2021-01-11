Мэрия Воронежа объявила торги на застройку левого берега

В Воронеже планируют застроить ветхий квартал на левом берегу. Мэрия объявила аукцион на право развития территории площадью 1,1 га.

Согласно условиям закупки, речь идет о площади, ограниченной улицами Героев Стратосферы, Меркулова, Кулибина, а также Ленинским проспектом. Квартал находится в зоне среднеэтажной застройки, пишет ИА «Абирег». Высота зданий на участке составит от четырех до восьми этажей, а максимальный процент застройки — 50%.

К июню 2021 года инвестор должен разработать и согласовать с мэрией план развития территории. До июня 2025 года необходимо расселить жителей трех многоквартирных домов, снос которых состоится до лета 2027 года. Застройка территории продлится до 2030 года.

Начальная стоимость контракта составляет 3,58 млн рублей.

Решение о реновации территории было принято в 2017 году. Одна из компаний предлагала построить дом высотой 12 этажей, однако градсовет не дал согласие на строительство первой очереди.