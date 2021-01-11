Мать британского миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19

Мать британского миллиардера, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, Ева Брэнсон скончалась в возрасте 96 лет от коронавирусной инфекции. Сообщение бизнесмена опубликовано в понедельник, 11 января, на сайте компании.

«Мне жаль писать эти строки, но к сожалению, как и многие другие мои родственники и друзья, моя мама Ева также скончалась от COVID <...> Вместо того чтобы оплакивать ее потерю, я хочу отпраздновать ее чудесную жизнь, ее потрясающий дух, радость, которую она принесла многим, и любовь, которую она дала всем нам», — написал Брэнсон.

Предприниматель указал, что его мать долго боролась с болезнью, а последние дни провела в больнице в окружении близких родственников.

Ева Брэнсон была стюардессой и танцовщицей, некоторое время работала в театре. Она основала Фонд Евы Брэнсон, который помогает девушкам и женщинам получить бесплатный доступ к образованию и здравоохранению.