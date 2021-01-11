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Умер олимпийский чемпион 1992 года по дзюдо Давид Хахалейшвили

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Советский и грузинский дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР Давид Хахалейшвили умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщила в понедельник, 11 января, пресс-служба Федерации дзюдо России.

«Заслуженный мастер спорта СССР Давид Хахалейшвили ушел из жизни 11 января в возрасте 49 лет <…> Руководство и коллектив Федерации дзюдо России выражают соболезнования родным и близким Давида Хахалейшвили, а также нашим грузинским коллегам», — говорится в сообщении.

Хахалейшвили стал победителем на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году, завоевал четыре медали на чемпионатах мира. Кроме того, он три раза одержал победу на индивидуальном и один раз на командном чемпионатах Европы.

В ноябре 2020 года дзюдоист поделился в Facebook, что врачи диагностировали у него болезнь сердца.

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