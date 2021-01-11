Волгоградская прокуратура проверит информацию о загрязнении реки Арчеды

Прокуратура Волгоградской области проведет проверку после сообщений СМИ о загрязнении реки Арчеды во Фролово. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган проверит все опубликованные данные на их соответствие действительности. В прокуратуре уточняют, что проверка также может установить факт некачественной расчистки реки, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

По данным издания, ранее в СМИ распространилась информация о том, что воды реки Арчеды окрасились в красный цвет. Необычный оттенок зафиксировали жители Фролово около нового парка «Заречный».

Ситуацией также заинтересовался областной комитет природы. Инспекторы должны осмотреть береговую линию, а специалисты лаборатории Регионального центра экологического контроля возьмут пробы воды из реки на химический анализ.