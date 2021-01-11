Еще 31 млн рублей направят на оснащение новой больницы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону продолжается строительство новой инфекционной больницы. На ее оснащение принято решение выделить еще 31,4 млн рублей.

По данным портала госзакупок, на дополнительные средства планируется приобрести медицинское оборудование и инвентарь. Так, 15,4 млн рублей пойдут на 25 шприцевых насосов, 25 инфузионных насосов, 15 помп для парентерального питания пациентов.

Еще 14,2 млн направят на покупку трех систем ультразвуковой визуализации. Оставшиеся 1,84 млн предназначены на приобретение трех генераторов электрохирургической системы, пишет RostovGazeta.

Поставщиков планируется определить 18 января.

По данным портала, в декабре прошлого года на оснащение новой больницы было выделено 71,8 млн рублей. Завершить строительство медучреждения намерены летом этого года.