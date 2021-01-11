Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Протаранивший военную колонну в Подмосковье водитель грузовика задержан
Мир
Переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном по Карабаху завершились
Мир
Палата представителей США обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа
Мир
Мать британского миллиардера Брэнсона умерла от COVID-19
Мир
Турецкий суд осудил телеведущего Аднана Октара на тысячу лет тюрьмы
Общество
В Москве с 13 января откроют вакцинацию от COVID-19 для новых категорий граждан
Авто
Автоэксперты сочли целесообразным ужесточение наказания за нарушения ПДД
Экономика
Цена биткоина опустилась за сутки на 21%
Мир
Ученые назвали распространенные длительные последствия коронавируса

Еще 31 млн рублей направят на оснащение новой больницы в Ростове-на-Дону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Ростове-на-Дону продолжается строительство новой инфекционной больницы. На ее оснащение принято решение выделить еще 31,4 млн рублей.

По данным портала госзакупок, на дополнительные средства планируется приобрести медицинское оборудование и инвентарь. Так, 15,4 млн рублей пойдут на 25 шприцевых насосов, 25 инфузионных насосов, 15 помп для парентерального питания пациентов.

Еще 14,2 млн направят на покупку трех систем ультразвуковой визуализации. Оставшиеся 1,84 млн предназначены на приобретение трех генераторов электрохирургической системы, пишет RostovGazeta.

Поставщиков планируется определить 18 января.

По данным портала, в декабре прошлого года на оснащение новой больницы было выделено 71,8 млн рублей. Завершить строительство медучреждения намерены летом этого года.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020