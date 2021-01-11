Новый автобус пустят из западного Мурино до метро «Проспект Просвещения»

В Ленинградской области запустят новый маршрут из западного Мурино до станции метро «Проспект Просвещения». Отправление первого рейса состоится в пятницу, 15 января.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, маршрут автобуса № 205А стартует от улицы Шувалова, далее его путь пролегает через новую развязку с КАД в сторону проспекта Культуры.

На сегодняшний день принято решение задействовать на маршруте десять низкопольных автобусов, уточняет телеканал «78».

Льготы при проезде также будут действительны.

10 января мэр столицы Сергей Собянин заявил, что московский общественный транспорт продолжат обновлять в 2021 году. Глава города рассказал, что в этом году планируется поставка 337 вагонов метро, 400 электробусов, 109 трамваев, а также свыше 800 автобусов большой и особо большой вместимости по ранее заключенным контрактам и более 800 автобусов для обновления парка частных перевозчиков.