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В Курске учительница информатики умерла во время урока

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Учительница информатики скончалась во время урока в Курске. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили в городской администрации.

Трагедия произошла в школе № 53, причина смерти женщины не сообщается.

«Скоропостижно скончалась учитель информатики Елена Александровна Кобелева», — говорится в сообщении на официальной странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Прибывшие на место врачи приложили все усилия, оказывая первую медицинскую помощь, однако спасти педагога не удалось.

По информации 46tv.ru, причиной гибели мог стать оторвавшийся тромб. Учительнице было 40 лет, у нее остался 12-летний ребенок.

Администрация города Курска и комитет образования выразили соболезнования родным и близким женщины.

Ранее, в декабре 2020 года, стало известно о гибели девятилетнего школьника. По предварительным данным, смерть ребенка могла быть связана с травмой головы, полученной на уроке физкультуры.

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