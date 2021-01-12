Тема дня: как Мурманск встретил первый рассвет

В Мурманске 11 января закончилась полярная ночь, которая длилась 40 дней. За появлением первых лучей солнца жители региона по традиции отправились наблюдать на сопку Солнечная горка, где организована специальная смотровая площадка. Как северяне встречают полярный рассвет — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Полярная ночь началась на широте Мурманска 2 декабря
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Это природное явление может влиять на физическое состояние и работоспособность, в связи с чем в мурманских школах вводится щадящий режим занятий — они начинаются позже и сокращаются по времени
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Солнечный диск, который больше месяца не поднимался выше линии горизонта, взошел 11 января в 12:34
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Первый световой день продлился недолго — всего 44 минуты. В 13:18 солнце село
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
С 2007 года в Мурманске существует традиция отмечать окончание полярной ночи. «Первый рассвет» — мероприятие, которое проводится на Солнечной горке
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
Каждый год всех желающих доставляют на специальную смотровую площадку автобусами и в ожидании рассвета поят горячим чаем. А с появлением первых лучей солнца над сопкой звучит песня «Луч солнца золотого» из «Бременских музыкантов»
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
В этом году из-за пандемии власти решили не проводить официальное мероприятие, автобусные маршруты отменили. Но для тех, кто решил поддержать традицию и добрался туда самостоятельно, смотровую площадку расчистили, на ней дежурили волонтеры, которые вручали всем прибывшим значки с символикой первого заполярного рассвета
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
За несколько лет число участников акции выросло с 4 до 500 человек
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
17 января полярная ночь покинет территорию Мурманской области — солнце взойдет на полуострове Рыбачий, в самой северной точке региона. Здесь полярная ночь длится дольше всего — 52 дня
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