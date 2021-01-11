Две трети месячной нормы осадков выпало в Ижевске за праздники

В Ижевске (Удмуртия) в период праздничных дней выпало две трети месячной нормы осадков. Высота снежного покрова утром 11 января достигала 40 см, сообщает городская администрация.

За прошедшие сутки в городе выпало 7 мм осадков. Чтобы справиться с последствиями снегопада на улицы Ижевска вышли 163 единицы снегоуборочной техники, уточняет ИА «Сусанин».

За ночь было использовано 225 т противогололедных материалов. Песчано-солевая смесь в количестве 8 т использовалась на особо сложных спусках и подъемах.

Спецтехника вывезла 11,9 тыс. кубометров снега за 575 рейсов.

Расчисткой придомовых территорий занимаются управляющие компании и ТСЖ.

10 января сообщалось, что в аэропорту Ижевска изменено расписание авиарейсов. В столице Удмуртии сильные метели и ветер. Подробнее — в сюжете.