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В России начался эксперимент по маркировке стиков для электронных сигарет

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Эксперимент по маркировке никотинсодержащих изделий в России стартовал с 11 января 2021 года и продлится по 28 февраля 2022 года. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), выступающего оператором маркировки.

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В перечень маркируемой продукции вошли предназначенные для потребления путем нагревания табак и табачные изделия. Кроме того, в этом списке оказались и курительные смеси для кальяна, не содержащие табака. В ЦРПТ заверили, что система по маркировке к проведению эксперимента готова.

«В случае с маркировкой стиков и не содержащих табак курительных смесей для кальяна технологии производства и маркировки могут быть схожи с сигаретами и альтернативной табачной продукцией. Эти наработки можно апробировать в ходе эксперимента и отработать все механизмы как нанесения кодов, так и товародвижения», — заявил руководитель товарной группы Центра развития перспективных технологий Ян Витров.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Александр Мироненко отметил, что никотинсодержащая продукция — это отдельная большая категория, в которую входят изделия из табака нагреваемого и прочие электронные системы доставки никотина.

«С учетом положений федерального закона мы считаем, что данное постановление [правительства России] в будущем также должно включать всю никотинсодержащую продукцию, с тем чтобы аспекты регулирования общей категории в полной мере соответствовали друг другу», — отметил он.

В ЦРПТ подчеркнули, что маркировка уже успела зарекомендовать себя в качестве эффективного средства борьбы с нелегальным оборотом табачной продукции, в том числе и продукции, поступающей из стран — членов ЕАЭС. С точки зрения центра с учетом устойчивого роста доли никотинсодержащей продукции на российском рынке такая мера представляется своевременной и уместной.

«Начало обязательной маркировки для всей никотинсодержащей продукции должно наступать одновременно. В противном случае положительный эффект внедрения маркировки для одной категории будет нивелирован ростом нелегального сегмента в другой. Большое значение имеет разумный переходный период для того, чтобы производители, импортеры, дистрибьюторы, субъекты розничной торговли успели подготовиться и наладить все свои технологические процессы», — добавил руководитель «БАТ Россия» по работе с госорганами Олег Барвин.

Ранее в этот же день директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев сообщил, что в настоящее время прорабатывается стандарт, чтобы сигареты были самозатухающими, для этого в сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению. Инициатива связана с тем, что в России происходит много пожаров из-за неосторожного курения.

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