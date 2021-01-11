Западные СМИ призывают доверять вакцине «Спутник V», передает телеканал «Известия». Старший фармацевтический аналитик Bloomberg назвал причины реальной эффективности российского препарата. В частности, «Спутник V» вошел в пятерку лидеров по числу предзаказов в мире. Журналист написал, что с радостью сделал бы прививку. Репортер New York Times уже вакцинировался российским препаратом. Интерес к вакцине «Спутник V» растет во всем мире. Вакцину зарегистрировали даже в Африке, а именно в Алжире. В конце недели препарат начнут производить в Бразилии.

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