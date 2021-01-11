Почти 200 лет назад Алексис де Токвиль написал знаменитый трактат «Демократия в Америке», положивший начало представлениям о США как образцовой демократии. На протяжении многих десятилетий после завершения Гражданской войны американскому политическому классу удавалось в целом воспроизводить политическую систему и сохранять преемственность власти.

Однако постепенно накапливались кризисные черты. Архаичные политические институты, созданные еще в эпоху Людовика XVI и Екатерины II и практически не повергавшиеся ревизии на всем протяжении существования Америки, оказались не способны к восприятию новых вызовов и адекватному ответу на них. Политическая система США постепенно устаревала, демонстрируя свою неспособность к обновлению.

События последнего периода позволяют говорить о системном и тотальном политическом кризисе, имеющем потенциал обрушения в настоящую катастрофу. Четырехлетняя война компроматов между командой Трампа и демократами сменилась летом 2020 года волной беспорядков, результатом которой стали дальнейшая поляризация общества и эскалация конфликта между крайне правыми и радикальными левыми. Кампания BLM привела к почти полной дискредитации традиционных американских ценностей, символов и героев, разрушая основания, на которых более двух столетий держалась американская идентичность. Технологии протестной мобилизации, применяемые в ряде штатов летом 2020 года, идеально вписываются в стандартный набор методов организации «цветной революции».

Продолжением стали, пожалуй, самая грязная за всю историю страны избирательная кампания и голосование, результаты которого теперь уже навсегда войдут в историю как самые сомнительные и неочевидные.

Американская избирательная система никогда не была идеальной. Отсутствие единого законодательства и единой системы избирательных комиссий, препятствия, чинимые наблюдателям при работе на избирательных участках, архаичность избирательного процесса создают удобную почву для фальсификаций и манипуляций в ходе избирательной кампании. Выборы сопровождаются значительным количеством скандалов и нарушений. Среди типичных нарушений — вбросы, подвоз избирателей, голосование «мертвых душ».

Однако нынешние выборы превзошли все предыдущие по уровню фальсификаций. Скандальные итоги выборов, желание любой ценой добиться победы одного из кандидатов усиливают кризисные явления, набирающие обороты в американском обществе.

Страна уже окончательно разделилась на «красных» и «синих», и пропасть между двумя Америками, похоже, уже не преодолеть в обозримой перспективе.

Финальной точкой стал штурм и захват Капитолия сторонниками Трампа. В результате возникших беспорядков погибли пять человек, десятки получили увечья, произошли столкновения с полицией и попытки захватов административных зданий в ряде штатов, а избранный президент Джо Байден назвал своих сограждан «внутренними террористами».

Захват Капитолия является не просто беспрецедентным событием в американской истории. Это полная и окончательная дискредитация мифа об американской демократии, созданного два века назад.

Действительно, такого здесь не было никогда. В то же время такие эксцессы происходят постоянно в других странах. На Украине и в Грузии, в Киргизии и Армении происходили захваты зданий правительства и парламента, беспорядки и погромы, расстрелы протестующих и убийства полицейских. Такое происходит постоянно в некоторых странах так называемого третьего мира. Собственно, это и есть одна из ключевых характеристик страны третьего мира. Эта характеристика обычно является критерием отнесения страны к «несостоявшимся государствам» — Failed State.

Очевидно, что репутации американской демократии нанесен непоправимый удар. Теперь, когда вашингтонские политики, эксперты и журналисты будут произносить те или иные слова, осуждающие «недемократичность» политических режимов и нарушение прав человека в других странах, многие будут произносить мысленно или вслух: «А король-то голый».

Автор — заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета

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