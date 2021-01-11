7,5 млн человек в «Моментах» за неделю: как в «Одноклассниках» отпраздновали Новый год

Социальная сеть «Одноклассники» («ОК») подвела итоги активности пользователей во время новогодних праздников. Традиционно высокую активность аудитории показали сразу несколько сервисов «ОК»: недельная аудитория сервиса «Моменты» в праздничные дни превысила 7,5 млн человек, а за три дня, с 30 декабря по 1 января, было отправлено более 1 млрд поздравлений с помощью виртуальных подарков и 359 млн открыток и стикеров в сообщениях.

Миллиард подарков и сотни миллионов поздравлений в сообщениях

Второй год подряд пользователи «ОК» подарили друг другу более 1 млрд подарков за три дня — 30, 31 декабря и 1 января. Именно в эти даты пользователи активнее всего поздравляли друг друга с наступающими праздниками и Новым годом — размер уникальной аудитории отправителей и получателей в сервисе подарков составил 85% от средней дневной аудитории «ОК».

Лидером по количеству отправленных подарков среди российских регионов стала Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, а замыкает тройку Новосибирск. Самым щедрым на виртуальные поздравления в «ОК» оказалась жительница Самары, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 7 тыс. подарков.

Топ-10 городов по количеству подарков среди российских регионов:

Москва, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Воронеж, Нижний Новгород.

В этом году самым популярным среди подарков стало изображение быка — символа 2021 года по китайскому календарю: пользователи подарили его 49 млн раз. Также активнее всего отправляли подарки с изображением Деда Мороза и часами, которые отсчитывают начало Нового года.

Среди тех, кто указал страну проживания в профиле, наибольшее количество подарков отправили жители России, на втором месте — Белоруссии. Жители Украины и Казахстана — на третьем и четвертом местах соответственно.

Пользователи активно поздравляли своих друзей и близких не только с помощью виртуальных подарков, но и лично — с помощью открыток и стикеров в сообщениях. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) пользователи отправили друг другу в сообщениях 359 млн открыток и стикеров, что на 20% больше в сравнении с показателями прошлого года.

В конце декабря и в праздничные дни в «ОК» проходила специальная новогодняя игра «Сундучок». Один раз в день пользователи могли получать подарки — бонусы в сервисах соцсети или скидки от партнеров. Ежедневно в игре участвовало 4 млн человек, при этом за все время проведения акции «ОК» разыграли среди пользователей 82 млн подарков в «Сундучке».

Миллионы пользователей в «Моментах» за неделю

В новогодние праздники пользователи активно использовали новый формат исчезающих фото и видео для обмена эмоциями и личным контентом в «Моментах». Сервис показал рекордные показатели по вовлеченности в «ОК»: в праздничные дни его недельная аудитория превысила 7,5 млн человек.

Большими темпами растет вовлеченность пользователей в сервисе, взаимодействие со своими друзьями и их контентом, что только усиливается конкурсной механикой «Моментов». Также существенно выросли количество новых авторов и показатели просмотров моментов и реакций на них по сравнению со средней дневной аудиторией в декабре: рост просмотров увеличился на 50%, реакций — на 60%.

Также благодаря уникальному формату «телесуфлера» пользователи могли записать новогоднее поздравление внутри специального раздела «Новый год», заранее выбрав на экране подходящий текст и записав свое новогоднее поздравление.