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Водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в году

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В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется ужесточить наказания для автомобилистов, сообщает телеканал «Известия». Водителей могут начать лишать прав за три грубых нарушения в году. Как сообщили в Минюсте, срок лишения будет до полутора лет. Среди злостных нарушений — такие как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Инициатива ужесточения наказания принадлежит МВД. В ведомстве также предложили усилить меры к нетрезвым водителям, перевозящим детей. Штраф для нарушителей хотят повысить до 50 тыс. рублей. Лишать прав за пьяную езду планируют на срок до трех лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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