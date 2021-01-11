Водителей планируют лишать прав за три грубых нарушения в году

В новом Кодексе об административных правонарушениях планируется ужесточить наказания для автомобилистов, сообщает телеканал «Известия». Водителей могут начать лишать прав за три грубых нарушения в году. Как сообщили в Минюсте, срок лишения будет до полутора лет. Среди злостных нарушений — такие как превышение скорости на 60 км/ч, выезд на встречную полосу и проезд на красный свет. Инициатива ужесточения наказания принадлежит МВД. В ведомстве также предложили усилить меры к нетрезвым водителям, перевозящим детей. Штраф для нарушителей хотят повысить до 50 тыс. рублей. Лишать прав за пьяную езду планируют на срок до трех лет.

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