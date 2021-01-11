Гдовскую трассу отремонтируют в Псковской области в 2021 году

Почти 30 км трассы Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье отремонтируют в 2021 году. Общая стоимость работ составит порядка 567 млн рублей.

По данным комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, два участка гдовской трассы общей протяженностью 22,2 км приведет в порядок подрядчик «АБЗ-Дорстрой», с которым заключен соответствующий контракт. Отрезок длиной 7,3 км приведет в порядок «Псковавтодор» собственными силами. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Работы будут вестись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Средства на ремонт выделены из областного бюджета.

Часть дороги, в зону ремонта которой попадают населенные пункты Залахтовье, Спицино, Замогилье и Рубцовщина, приведут в порядок до 14 сентября. При подготовке дорожники расчистят территории от кустарников и деревьев, проведут планировку откосов и срежут изношенное покрытие. Подрядчики восстановят укрепленную часть обочин и виражей, а также выполнят обустройство асфальтобетонного покрытия.