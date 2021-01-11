Telegram не планирует вводить функцию коротких рекламных роликов

В Telegram не появится функции коротких рекламных роликов, передает телеканал «Известия». Как пояснил основатель мессенджера Павел Дуров, трансляция рекламы возможна только в массовых каналах формата «один ко многим». В этом случае функция будет требовать затрат на трафик. Нововведение не коснется личных и групповых чатов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.