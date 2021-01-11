Умерла ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева

Скончалась ректор МГТУ «Станкин» Елена Катаева, сообщили 11 января в пресс-службе Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков выразил соболезнования родным и близким Катаевой и коллективу университета.

«Елена Георгиевна была примером уникального, многогранного человека, добившегося успеха как в технических, так и гуманитарных науках. Талантливый педагог и мудрый наставник, за годы работы в университете Елена Катаева внесла большой вклад в развитие высшего образования, традиций подвижничества и высокого служения государственным интересам. Она всегда хранила верность своим убеждениям и занимала твердую позицию по ключевым вопросам. Человек огромной духовной силы и внутреннего достоинства — такой Елена Катаева навсегда останется в памяти ее родных и близких, коллег и друзей», — привели в пресс-службе слова Фалькова.

Пост ректора Катаева занимала с мая 2018 года.

В 90-е годы Катаева работала в аппарате правительства, администрации президента России. В начале нулевых перешла в РАО «ЕЭС России». В 2001–2002 годах стала заместителем министра природных ресурсов Российской Федерации, после этого два года проработала в качестве зампредседателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. В период с 2005 по 2017 год являлась членом совета директоров группы «АльфаСтрахование», председателем совета директоров в ряде крупнейших газораспределительных организаций. Перед тем как перейти на работу в МГТУ «Станкин», была также советником генерального директора госкорпорации «Роскосмос».