В десятку лучших игроков НХЛ вошли трое россиян

Трое россиян вошли в десятку лучших игроков НХЛ, передает телеканал «Известия». Артемий Панарин — четвертое место. Никита Кучеров — седьмое и Александр Овечкин на восьмой строчке. В рейтинге НХЛ 50 сильнейших хоккеистов, пятеро из них — россияне. Первое место — у форварда «Эдмонтона» Макдэвида Коннора.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.