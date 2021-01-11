Число погибших из-за оползней в Индонезии возросло до 13

Число жертв двух оползней в индонезийской провинции Западная Ява возросло до 13, а число пропавших без вести — до 27. Об этом сообщает агентство Хinhua со ссылкой на главу отделения по чрезвычайным ситуациям и борьбе со стихийными бедствиями в понедельник, 11 января.

По словам собеседника агентства, пострадали 18 человек.

По данным телеканала CNN Indonesia, 25 человек удалось спасти. Поиски пропавших продолжаются.

Ранее сообщалось об 11 погибших.

В минувшую субботу на Западной Яве после продолжительных дождей начались оползни. Первый сошел около 15:30 по местному времени (11:30 мск). За ним последовал второй — около 19:00 (15:00 мск).

Дожди мешают спасателям и замедляют спасательную операцию из-за нестабильного состояния почвы.