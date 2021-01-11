Источники рассказали о планах генсека ООН Гутерриша остаться на второй срок
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется остаться во главе организации на второй срок. Об этом сообщает 10 января агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Журналистам о планах Гутерриша рассказали два дипломата. По их сведениям, генеральный секретарь сообщил о желании сохранить свои полномочия пятерым постоянным членам Совета Безопасности ООН.
Ожидается, что вскоре Гутерриш проинформирует о своем намерении президента Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра.
Беседовавшие с Bloomberg дипломаты указали на то, что Гутерриш дожидался итогов президентских выборов в США, прежде чем огласить свои планы о переизбрании на должность.
Гутерриш занял пост генсека в январе 2017 года, срок его полномочий истекает в конце этого года. Генеральный секретарь ООН переизбирается каждые пять лет.
В декабре Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с сильнейшим за последние 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.
В сентябре Гутерриш отметил, что человечество не прошло испытание для международного сотрудничества, которым стала пандемия коронавируса.