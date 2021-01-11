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Источники рассказали о планах генсека ООН Гутерриша остаться на второй срок

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш надеется остаться во главе организации на второй срок. Об этом сообщает 10 января агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Журналистам о планах Гутерриша рассказали два дипломата. По их сведениям, генеральный секретарь сообщил о желании сохранить свои полномочия пятерым постоянным членам Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что вскоре Гутерриш проинформирует о своем намерении президента Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра.

Беседовавшие с Bloomberg дипломаты указали на то, что Гутерриш дожидался итогов президентских выборов в США, прежде чем огласить свои планы о переизбрании на должность.

Гутерриш занял пост генсека в январе 2017 года, срок его полномочий истекает в конце этого года. Генеральный секретарь ООН переизбирается каждые пять лет.

В декабре Гутерриш заявил, что мир может столкнуться с сильнейшим за последние 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса.

В сентябре Гутерриш отметил, что человечество не прошло испытание для международного сотрудничества, которым стала пандемия коронавируса.

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