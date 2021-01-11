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МФЦ начнут принимать оплату по QR-коду и выдавать загранпаспорта с биометрией

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МФЦ начнут принимать оплату госпошлин по QR-коду, сообщает телеканал «Известия».

Как уточнили в Минэкономразвития, пилотный проект пока запущен только в Липецкой области. Квитанцию выдадут в многофункциональном центре. Затем
на сайте госуслуг код сканируют и вносят данные банковской карты. В этом году проект распространят на всю Россию.

Также в 2021 году планируют наладить выдачу биометрических загранпаспортов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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