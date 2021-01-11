Шварценеггер обвинил Трампа в попытке госпереворота

Арнольд Шварценеггер записал обращение к нации после событий в Капитолии, сообщает телеканал «Известия».

Актер и экс-губернатор Калифорнии от Республиканской партии назвал Трампа худшим президентом в истории.

«Президент Трамп провалился как лидер. Он войдет в историю как худший президент. Президент Трамп пытался изменить результаты выборов, честных выборов. Он пытался организовать государственный переворот, убеждая людей во лжи», — отметил актер.

На видео Шварценеггер держит меч из фильма «Конан-варвар», главная роль в котором принесла ему славу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.