Генсек ООН сравнил наступивший год с 1945-м

В 2021 году человечество переживает период как в 1945 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на мероприятии к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН, прошедшей в Лондоне.

«Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра — может начаться против террористов в киберпространстве», — напомнил он в ходе трансляции на странице ООН в Twitter.

По словам Гутерриша, люди всё еще проигрывают долгое сражение с изменением климата. Конфликты не являются вопросом военной или экономической мощи. Сохраняется потребность в сотрудничестве стран, расширении представлений в значении этих слов, добавил он.

«Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство», — добавил генсек ООН.

В декабре Гутерриш предупредил, что мир может столкнуться с сильнейшим за последние 80 лет экономическим спадом из-за последствий пандемии коронавируса. По его словам, действия стран были нескоординированными, и при распределении вакцины от COVID-19 данную ситуацию необходимо исправить.