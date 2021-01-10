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Полицейский погиб на юге Ирака

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Сотрудник полиции погиб в результате столкновений с протестующими в провинции Ди-Кар на юге Ирака. Об этом 10 января сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в органах безопасности.

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Беспорядки в городе Насирия продолжаются третий день подряд, протестующие собираются на площади Аль-Хабуби. В столкновениях пострадали пять гражданских.

Накануне силы безопасности применили боевые патроны, чтобы отговорить демонстрантов захватить площадь.

1 января трое военных в Ираке погибли при взрыве самодельной бомбы. Инцидент произошел на юге провинции Киркук, погибли офицер и два солдата.

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