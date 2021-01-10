Седьмой этап гонки «Дакара» — день «КАМАЗ-мастера», сообщает телеканал «Известия». Российские экипажи заняли первые три места в гонке. Победителем этапа стал лидер общего зачета Дмитрий Сотников . Спецучасток в 471 км пройден за 4 ч. 45 мин. 52 сек. Вторым финишировал Айрат Мардеев, с отставанием на 3 мин. 23 сек. Третье время показал экипаж Антона Шибалова, уступив лидеру чуть больше восьми минут. Действующий победитель ралли Андрей Каргинов — пятый. В общем зачете гонки вслед за Сотниковым идет Шибалов. Мардеев по итогам семи этапов занимает третью позицию .

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