Российские биатлонисты победили в смешанной эстафете, передает телеканал «Известия». Пятый этап Кубка мира проходил в немецком Оберхофе. В составе нашей команды бежали Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Наши биатлонисты использовали семь дополнительных патронов. Второе место заняла команда Норвегии. Французы поднялись на третью ступень пьедестала. Победой в Оберхофе команда России прервала антирекордную серию. Предыдущие 43 гонки на этапах Кубка мира были без наград, а в призах в миксте наша сборная была последний раз в 2017 году.

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