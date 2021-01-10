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Газета NYT рассказала о сходстве событий в Капитолии и в Донбассе

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Газета The New York Times нашла сходство между недавним штурмом Капитолия в Вашингтоне и народными волнениями на пространстве бывшего СССР. Прежде всего бунт в столице США напомнил обозревателю американского издания события в Донбассе в 2014 году. По мнению журналиста, сходство в том, что в обоих случаях восставшие несли знамёна и другие символы давно минувших дней. В Донбассе шли под флагами СССР и Российской империи, в Вашингтоне — под стягом Конфедерации, отмечает издание. Штурм Капитолия также напомнил журналисту The New York Times вооружённые столкновения октября 1993 года в Москве. Тогда в России окончательно ушла в прошлое советская модель власти Если следовать аналогии The New York Times, теперь Соединённые Штаты ждёт конец демократии, передает телеканал «Известия».

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