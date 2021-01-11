В штормовых условиях: поисковая операция на месте крушения индонезийского лайнера

Спасательные работы продолжаются в Яванском море на месте крушения пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air — он пропал с радаров 9 января
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Самолет выполнял рейс из столицы страны Джакарты в город Понтианак. Связь с ним была потеряна вскоре после взлета. По данным властей Индонезии, на борту самолета находились 62 человека, все они погибли
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Предполагаемое место падения было установлено вскоре после катастрофы, но начало операции было отложено на день из-за плохой погоды
На весь экран
Фото:Getty Images/Oscar Siagian
Спасатели поднимают из воды фрагмент разбившегося самолета
На весь экран
Фото: Global Look Press/Agung Kuncahya B./Xinhua
Ранее метеорологи сообщали о грозовом фронте, в который самолет мог попасть вскоре после взлета
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Сотрудник метеорологической службы страны изучает обстановку в районе поисковой операции
На весь экран
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В поисках заняты корабли морской и береговой охраны, а также водолазы ВМС Индонезии
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Участники спасательной операции изучают фрагменты одежды, обнаруженные в море
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По предварительной информации, на борту не было иностранных граждан. Всего в самолете находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа
На весь экран
Фото: Antara Foto/M Risyal Hidaya
По информации индонезийской армии, обломки самолета находятся на глубине 23 м, их поисками занимаются водолазы
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Фрагменты, найденные на месте крушения самолета
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Все находки участники поисковой операции доставляют в порт Джакарты
На весь экран
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Розовая футболка, обнаруженная спасателями в море недалеко от места крушения самолета
На весь экран
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Моряки ВМС страны, которые принимают участие в операции
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.