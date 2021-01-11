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В штормовых условиях: поисковая операция на месте крушения индонезийского лайнера

На борту самолета находились 62 человека
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Antara Foto/Aditya Pradana Putra
Спасательные работы продолжаются в Яванском море на месте крушения пассажирского лайнера авиакомпании Sriwijaya Air — он пропал с радаров 9 января
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Самолет выполнял рейс из столицы страны Джакарты в город Понтианак. Связь с ним была потеряна вскоре после взлета. По данным властей Индонезии, на борту самолета находились 62 человека, все они погибли
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Предполагаемое место падения было установлено вскоре после катастрофы, но начало операции было отложено на день из-за плохой погоды
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото:Getty Images/Oscar Siagian
Спасатели поднимают из воды фрагмент разбившегося самолета
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: Global Look Press/Agung Kuncahya B./Xinhua
Ранее метеорологи сообщали о грозовом фронте, в который самолет мог попасть вскоре после взлета
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Сотрудник метеорологической службы страны изучает обстановку в районе поисковой операции
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency
В поисках заняты корабли морской и береговой охраны, а также водолазы ВМС Индонезии
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Участники спасательной операции изучают фрагменты одежды, обнаруженные в море
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
По предварительной информации, на борту не было иностранных граждан. Всего в самолете находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: Antara Foto/M Risyal Hidaya
По информации индонезийской армии, обломки самолета находятся на глубине 23 м, их поисками занимаются водолазы
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Фрагменты, найденные на месте крушения самолета
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Все находки участники поисковой операции доставляют в порт Джакарты
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Розовая футболка, обнаруженная спасателями в море недалеко от места крушения самолета
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Поисковые работы на месте крушения лайнера в Индонезии
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Моряки ВМС страны, которые принимают участие в операции
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