В Норильске объявлен траур по погибшим от схода лавины
В Норильске объявлен траур по погибшим от схода лавины, передает телеканал «Известия». В храмах прошли молебны по жертвам трагедии.мЛавина сошла под Норильском 8 января в районе горнолыжного комплекса. Под снегом оказались несколько человек, трое из них погибли. Спасательная операция длилась более 13 часов.
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