В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы, сообщает телеканал «Известия». В ночь на понедельник температура понизится до –22 °С, а в дневные часы будет примерно –15 °С, возможен небольшой снег. В четверг и пятницу снег усилится и смягчит морозы. Однако к выходным начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до –25 °С, а днем столбик термометра опустится до –18 °С. Синоптики обещают, что январские морозы останутся надолго.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.