Есть несколько вариантов развития кинопроката в наступившем году. Первый — прокат практически полностью восстановится. Это, с большой долей вероятности, произойдет после того, как вакцина заставит людей забыть про опасность коронавируса, то есть болезнь будет возвращаться, как это происходит с гриппом, но важно, что в итоге жизнь в стране нормализуется и люди вернутся в кинотеатры примерно в тех же количествах, что в 2019 году. Может такое быть? Может.

Второй вариант — кинопрокат умрет. Вероятность такого варианта во многом зависит от того, как себя поведут американские картины. Сигналы пока что поступают тревожные, и они касаются не только Голливуда, но и нас всех. Не знаю, как читатели «Известий», но профессиональное сообщество хорошо информировано о том, что происходит, хотя, наверное, об этом знают и любители кино. Они в курсе, как выходили вторые «Тролли», им известно, что «Душа» вышла сразу на Disney+, а Warner Bros. объявили, что отдали на HBO Max всю свою ближайшую годовую продукцию. Многие крупные голливудские студии, они же мейджоры, рассматривают сейчас переход в диджитал как стратегию и движутся в этом направлении.

Наверное, не всех релизов это коснется, и тогда мы получаем третий сценарий, серединный. Возможно, самые крупные американские фильмы будут выпускаться в кинотеатрах, но в основном главные студии решительными шагами двинутся в сторону интернета, стриминга. На других территориях, например в России, до кинопроката доберутся не только блокбастеры, но и некоторые другие мейджорские фильмы. Правда, такой вариант развития событий ведет к новым трудностям. Если снизится доля американского кино, кинотеатрам будет гораздо сложнее выжить, ведь именно оно вкупе с другими зарубежными фильмами приносит 70–80% сборов.

Это может привести к тому, что в достаточно крупных городах из действующих кинотеатров выживет примерно половина. Часть зрителей из тех, кто раньше ходил в кино, перейдет на онлайн-потребление и будет посещать публичные сеансы значительно реже либо вообще не будет ходить. Тем не менее зрители останутся, и поток перераспределится в сторону выживших кинотеатров. Грубо говоря, он сократится вполовину в каждом городе, и оставшиеся залы соберут примерно то же количество зрителей, что и раньше.

Конечно, нам, представителям отрасли, сейчас нужно принимать очень сложные решения. Мы пока не знаем, какой сценарий получит развитие. А каждый из них кроме полного восстановления проката ведет к фундаментальным переменам в подходе к бизнесу. Уже сейчас ясно, что производственный сезон 2021 года выдастся рискованным. Видимо, будет преобладать осторожность в отношении запуска крупнобюджетных проектов. Возможно, повышенные ставки продюсеры сделают на комедии. Обычно они стоят не очень дорого. Но во все времена это один из любимых видов досуга. К ним требования на первый взгляд довольно простые: такие фильмы должны быть смешные и качественные. Национальный в них юмор или интернациональный, не так принципиально: если комедия получилась, она будет нужна всегда. Но по щелчку картины не делаются. Любой качественный фильм снять сложно, комедию — вдвойне. Юмор требует особого таланта, авторы должны также по-особому чувствовать зрителя.

То же можно сказать про хорроры, у которых есть своя устойчивая аудитория. Не огромная, но достаточно понятная, стабильная. В этом жанре тоже особой дороговизны нет, но так ли много успешных хорроров у нас снято? Да и не только у нас...

Многое будет зависеть от того, насколько стремительно будут развиваться онлайн-кинотеатры, захватывая все новых и новых подписчиков. Это в свою очередь связано и с борьбой с пиратством, которой нет конца. Она идет, но не такими темпами и не с такой эффективностью, как хотелось бы. Мы сейчас рассчитываем на очередной тур, новый удар по пиратам, но вряд ли именно в течение 2021 года мы с ними покончим. Зато в результате, возможно, повысятся закупочные цены — они позволят производить кино с бюджетами большими, чем сегодня может вернуть онлайн-дистрибуция.

Все, о чем я сейчас говорю, — это немного тыканье пальцем в небо. Серьезные игроки пытаются быть готовыми ко всем вариантам развития событий, и сейчас у всех много работы. Стало больше так называемого девелопмента, развития самых разнообразных проектов. Очень высока динамика сериального рынка. Наверное, продюсеры, которые уделяли сериалам меньше внимания, будут заниматься ими существенно больше, ведь это продукт и для онлайн-платформ, и для телевидения.

Если говорить про кинотеатральный прокат, который обеспечивает в зрительском кино до 80% выручки, то есть возврата денег, конечно, ближайший год выдастся для производства сложным. Нужно будет принимать серьезные решения по бюджетам — насколько каждый из них возможен при этих условиях, чем придется пожертвовать, чтобы не рисковать сверх меры.

Возрастет роль государственного сектора. Здесь надежда на правительство, Минкультуры и Фонд кино. Какая будет выбрана политика — усиление поддержки национального кинематографа, включая кинотеатры, или определенная и вполне понятная осторожность? Новый год обещает быть интересным, но непростым.

Автор — продюсер, кинорежиссер, сценарист, председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ)

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