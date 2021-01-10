Apple удалила из App Store соцсеть Parler после 24-часового ультиматума, передает телеканал «Известия». Приложение было популярно среди сторонников Трампа. Полагают, что Parler использовали для планирования захвата Капитолия. Приложение было также удалено из доступа на сервисе Amazon. Ранее в Twitter заблокировали личный аккаунт Трампа.

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