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На Сахалине водитель едва не утонул на автомойке

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Житель Южно-Сахалинска Алексей Баяндин упал в яму из снежной каши с химикатами на автомойке и едва не утонул. Об этом он рассказал порталу astv.ru.

По словам водителя, 8 января он оставил машину в помывочном боксе, а потом вернулся за телефоном и провалился с головой в яму, глубина которой, по его оценке, превышала 2 м.

Алексей отметил, что на нем были рыбацкие сапоги, комбинезон и толстый пуховик, которые пропитались водой и начали тянуть его вниз. Выбраться из ямы оказалось непросто, помог опыт дайвера, рассказал водитель.

Он также уточнил, что его несколько раз упрекнули за то, что он не заметил яму. Однако, по его словам, это было сделать трудно из-за пара на автомойке и из-за того, что яма заполнена снегом доверху.

«Ты смело делаешь шаг в его направлении и тут же оказываешься под водой. В жуткой снежной каше пополам с химикатами. Погружение гарантировано полное, так что навыки дайвинга вам пригодятся», — сказал Баяндин.

Как объяснил управляющий автомойкой, ранее в сервисе оказывали услуги по замене масла. Из-за этого остались сервисные ямы. После произошедшего их решили огородить.

В ноябре сообщалось, что пенсионерка упала в вырытый энергетиками котлован в Саратове. Прохожие попытались вытащить женщину собственными силами, однако сделать этого не смогли и позвонили в службу спасения.

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