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Актер Максим Браматкин умер на 42-м году жизни

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Умер российский актер театра и кино, а также режиссер и сценарист Максим Браматкин. Ему был 41 год. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил режиссер Донатас Грудович.

«Умер мой любимый друг Максим Браматкин. В телефоне от него непрочитанное сообщение: «C новым годом, извини — я спал, — написал Грудович в своем Facebook. — Старость, это когда ходишь на кладбище к друзьям».

По его словам, он предчувствовал, что случится непоправимое еще за неделю до смерти Браматкина, но так и не приехал к нему. Режиссер отметил, что последние годы его совместной работы с артистом были очень плодотворными, а сам актер «расцветал в кадре». Однако затем, как отметил режиссер, угасал без работы.

О причинах смерти артиста Грудович ничего не рассказал.

Браматкин родился 5 января 1980 года в Москве. В 2001 году окончил театральное училище имени Щукина. На его счету более 60 ролей в отечественных кино и сериалах, в том числе в картинах «Простые истины», «Магомаев», «Небо в огне» и др. Последней из его работ стала роль крепостного крестьянина в сериале «Гусар».

Актер исполнил несколько ролей на сцене Театра им. Вахтангова, а также в Центре драматургии и режиссуры. Шесть лет назад поставил по собственному сценарию ленту «Соседи».

Является обладателем приза «Подзорная труба» Фестиваля действительного кино «Кинотеатр.doc» в номинации «За лучший дебют» за киноанекдот «Подарок».

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