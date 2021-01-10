Принц Гарри и Меган Маркл ушли из соцсетей

Британская газета The Times сообщает, что принц Гарри и Меган Маркл навсегда ушли из соцсетей, передает телеканал «Известия».

Пара отказалась от использования личных аккаунтов и учетных записей, связанных с предпринимательской деятельностью.

В частности, закроется их общий профиль в Instagram, где за парой следили более 10 млн подписчиков.

Супруги отмечают, что столкнулись с оскорблениями в онлайн-среде. Ранее Маркл в интервью уже упоминала о ненависти в соцсетях. Актриса жаловалась, что травля вредила ее психологическому состоянию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.