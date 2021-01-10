Состояние Илона Маска впервые превысило $200 млрд

По данным Bloomberg, состояние Илона Маска достигло $209 млрд. С начала года бизнесмен разбогател на $39 млрд, передает телеканал «Известия».

Последние несколько дней основатель SpaceX удерживает звание самого богатого человека на планете.

На втором месте рейтинга — Джефф Безос. В активах главы Amazon — $186 млрд. Предприниматель за 10 дней потерял почти $4 млрд.

Билл Гейтс с $134 млрд находится на третьей строчке.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.