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Премьер Эстонии высказался об идее присоединить страну к России

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас счел невозможным обсуждение на референдуме вопроса о присоединении республики к России. Об этом он написал 9 января на своей странице в Facebook.

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Как напомнил политик, в конституции Эстонии говорится, что страна является независимой и суверенной демократической республикой.

«На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение», — добавил он.

По мнению Ратаса, президент Эстонии поступит так же.

Ранее депутаты от оппозиционной Партии реформ Урмас Круузе, Антс Лаанеотс и Юри Яансон предложили внести к законопроекту по референдуму о браке поправку с таким вопросом: «Было бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы страна была в составе России?». Круузе позднее отозвал инициативу.

3 января губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил эстонским властям не «включать избирательную память». Так он ответил на заявление спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Тaртуский мирный дoговор, в котoром «былa сoгласована грaница мeжду Эстoнией и Рoссией», якoбы дeйствует и пoныне.

Дрозденко предложил эстонским партнерам вспомнить многовековую историю нахождения чудской земли в составе Руси и Российской империи или историю советского периода.

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