Кипяток залил коридоры многоэтажного дома в Омске. Видео, снятое очевидцем, опубликовал телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 января.

Предварительной причиной инцидента стала лопнувшая труба, расположенная на чердаке здания. Сведений о пострадавших нет.

Официальных комментариев об аварии в доме также не поступало.

В декабре сообщалось, что в Саратове в Волжском районе пожилая женщина погибла, обварившись кипятком в результате прорыва трубы в ванной. Ее супруг получил сильные ожоги и госпитализирован.