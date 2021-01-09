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МАК рассказал о причинах столкновения двух самолетов в Ленобласти

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Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию причин столкновения двух самолетов в Ленинградской области, сообщает телеканал «Известия». В пятницу днем частный самолет Piper столкнулся
в воздухе с другим легким самолетом Cessna, а затем упал. Пилот Piper и два его пассажира погибли при крушении. Самолет Cessna удалось посадить, его пилот госпитализирован. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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