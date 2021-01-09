МАК рассказал о причинах столкновения двух самолетов в Ленобласти

Межгосударственный авиационный комитет приступил к расследованию причин столкновения двух самолетов в Ленинградской области, сообщает телеканал «Известия». В пятницу днем частный самолет Piper столкнулся

в воздухе с другим легким самолетом Cessna, а затем упал. Пилот Piper и два его пассажира погибли при крушении. Самолет Cessna удалось посадить, его пилот госпитализирован. По факту катастрофы возбуждено уголовное дело.

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