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Сенат может рассмотреть импичмент после инаугурации

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Рассмотреть вопрос импичмента Дональда Трампа могут уже после инаугурации Джо Байдена. Сенат не планирует собираться для обсуждения серьёзных тем до 19 января. Начать рассмотрение раньше можно только с согласия всех ста сенаторов. Пока единогласного мнения у политиков нет, сообщает телеканал «Известия». Также пока не до конца ясно, кто будет председательствовать на процессе в случае его проведения. Президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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