Сенат может рассмотреть импичмент после инаугурации
Рассмотреть вопрос импичмента Дональда Трампа могут уже после инаугурации Джо Байдена. Сенат не планирует собираться для обсуждения серьёзных тем до 19 января. Начать рассмотрение раньше можно только с согласия всех ста сенаторов. Пока единогласного мнения у политиков нет, сообщает телеканал «Известия». Также пока не до конца ясно, кто будет председательствовать на процессе в случае его проведения. Президентский срок Трампа истекает в полдень 20 января.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.