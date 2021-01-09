Google заблокировал приложение сторонников Трампа

Google заблокировал приложение, популярное у сторонников Трампа, передает телеканал «Известия». Владельцам Parler якобы уже несколько месяцев напоминали о необходимости удалять призывы к насилию. Но публикации, разжигающие ненависть, продолжались, считают в корпорации. Apple также пригрозила удалить Parler из App Store.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.