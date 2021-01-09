Минсельхоз планирует распространить сельскую ипотеку на Подмосковье

Действие сельской ипотеки планируют распространить на Московскую область, передает телеканал «Известия». В Минсельхозе разработали соответствующий проект. Кредит на строительство жилого дома предполагают увеличить до 5 млн рублей. «Сельская ипотека» призвана повысить качество жизни в селе. В настоящее время документ проходит согласование. Программа действует с 2020 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.