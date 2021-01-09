ФБР расследует не были ли беспорядки спланированы

ФБР выясняет, планировали ли участники штурма Капитолия захватывать и убивать людей, сообщает телеканал «Известия».В основном расследуют нападавших, у которых при себе было оружие. Тем не менее, вторжение в Конгресс в качестве запланированной акции не рассматривается. Во время штурма капитолия 4 человека погибли, десятки пострадали. Напомним, что масштабные митинги в Вашингтоне прошли 6 января.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.